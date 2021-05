La commune de Braine-l’Alleud lance une vente aux enchères en ligne un peu spéciale. En effet, il s’agit de la vente de véhicules, de matériaux et de mobiliers lui appartenant. Celle-ci débute dès aujourd’hui à 17 h et prendra fin le 9 juin prochain. Le matériel à vendre est très varié. On peut trouver des camions, des porte-conteneurs, des cuves à eau de pluie, des meubles de sanitaires, des rouleaux d’isolant… En tout, près de 70 lots sont proposés à la vente et il sera possible de les voir le 2 juin rue Raymond Lebleux.

C’est la société spécialisée Auctelia qui se charge de gérer la vente aux enchères en ligne. Pour parcourir le catalogue des lots à vendre, il suffit de se rendre sur leur site. Les différents lots sont divisés en sous-catégories : l’agriculture, la construction et le génie civil, l’Horeca, l’industrie du métal, les autres industries, les machines à bois, la manutention et le stockage, ainsi que les transports.

© D.R.

Chaque objet est décrit dans son état actuel, ainsi que les rénovations éventuelles à y apporter. Des frais de vente peuvent être dus si le prix de vente final est inférieur à certains montants établis. Les lots seront à retirer la semaine suivant la fin des enchères.

Dès qu’une personne surenchérit sur un des lots, celles ayant placé une enchère recevront un mail pour être prévenues. Les gagnants de l’enchère devront régler leurs lots par virement bancaire.

Ce n’est pas la première fois que la commune lance une vente aux enchères de son matériel. L’occasion de récupérer un peu d’argent dans les caisses communales.