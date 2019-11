Début de la législature oblige, le collège a proposé au conseil communal de lundi soir le taux des différentes redevances à appliquer jusqu’en 2025. Et il a fixé aussi les taux des taxes principales que sont les centimes additionnels à l’impôt sur les personnes physiques (IPP) et le précompte immobilier.

Ces deux-là, qui représentent respectivement 12 millions et 13 millions d’euros de recettes dans un budget communal de 47 millions d’euros, ne sont pas modifiées. Ce qui permet aussi à Braine-l’Alleud de rester dans le top 3 des communes wallonnes qui taxent le moins leurs habitants.

" Nous restons un paradis fiscal, martèle le bourgmestre Vincent Scourneau. On ne veut pas toucher au travail, ce qui serait injuste, ni à la propriété puisque 80 % des Brainois sont propriétaires ."

Reste que différentes taxes et redevances, dont les textes n’avaient plus été revus depuis des années, ont été révisées. La majorité instaure par exemple une taxe sur les secondes résidences, fixée à 640 euros par an.

C’est que le collège s’est aperçu que des habitants de la commune se domiciliaient dans certaines villes de la côte belge où on ne paie pas de précompte immobilier (parce que les taxes sont axées sur le tourisme) et déclaraient juste une résidence secondaire à Braine, pour passer entre les gouttes d’un point de vue fiscal…

La taxe sur l’entretien des égouts passe de 20 à 50 euros, alors qu’elle n’avait plus été modifiée depuis 2007. L’objectif est de mieux couvrir les coûts réels, et ce ne sera pas encore complètement le cas avec cette augmentation.

Une nouvelle taxe est également créée, sur le raccordement à l’égout. Contrairement à d’autres communes, Braine prend en charge les travaux de raccordement des habitants au réseau mais il faudra s’acquitter de cette taxe. Avec une nuance : pour les maisons qui ne sont pas en ordre et dont les rejets vont aujourd’hui directement dans un cours d’eau, les propriétaires peuvent rectifier le tir dans les deux ans, et seront exonérés de la taxe.

Associations locales : soutenir et éviter les abus

Sur les réseaux sociaux, ça tire depuis plusieurs jours : la majorité a décidé que les associations passeront désormais à la caisse lorsqu’elles veulent obtenir des tables, des chaises, des podiums ou des chapiteaux, dénonce l’opposition.

Le collège explique que sa volonté reste de soutenir le secteur associatif, qui vient d’ailleurs de recevoir l’hôtel de ville pour s’installer et tenir ses réunions.

Sur le prêt du matériel, d’après le bourgmestre Vincent Scourneau, il s’agit surtout d’éviter les abus et d’obliger les associations à mieux cibler leurs besoins. C’est que vingt ouvriers communaux, soit la moitié de l’effectif, travaillent pour apporter le matériel, monter puis démonter les scènes, tonnelles et autres.

"Ce que l’opposition oublie de dire, c’est que toutes les manifestations desquelles la commune est partenaire sont exonérées : pour ces organisateurs, c’est gratuit et c’est le cas de la plupart des grands événements à Braine", assure le collège.