Le conseil communal de lundi soir, à Braine-l’Alleud, était une première : il s’est organisé entièrement de manière virtuelle, via l’application Zoom. Ce qui n’a pas empêché les débats entre élus puisque la séance a débuté un peu après 18 h et s’est clôturée… au-delà de 23 h. On y a notamment évoqué le compte communal 2019, qui se clôture avec un boni de plus de 2,1 millions d’euros.