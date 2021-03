La deuxième phase du vaste projet “Terra Nostra”, dans le quartier de Merbraine, est sur le point d’être entamée à Braine-l’Alleud. L’enquête publique qui concerne la demande de permis d’urbanisme entre l’avenue Blucher et rue de Charron débute ce vendredi et court jusqu’au 11 avril. Sur cette parcelle, le promoteur immobilier Equilis souhaite construire cinq immeubles de 83 appartements au total, des parkings et trois surfaces qui accueilleront des bureaux, des commerces, des services ou de l’Horeca.