Peu visible de l’extérieur, le site Sodewa, accessible depuis un chemin à proximité de l’entrée d’UCB, est une sablière mise en activité dans les années 1950 et qui a obtenu, en 2019, un feu vert pour continuer l’exploitation pour dix ans. En 2015, un permis unique avait été octroyé pour cette exploitation, et celle d’un centre de tri courant jusqu’en 2025, afin de remblayer le site en parallèle.

Un nouveau permis unique a été introduit en 2019 pour régulariser la capacité journalière, l’extension de la carrière et le réaménagement du site. À la suite de la décision d’abandonner l’extension dans certaines zones et créer un parc à vocation didactique, des plans modificatifs avaient été introduits en août 2020. Le Département de la nature et des forêts (DNF) avait remis un avis favorable au projet, mais trop tardivement.