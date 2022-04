Lors de la réunion d’hier soir, il était proposé au conseil communal de marquer son accord sur les projets de contrats de location, de superficie et de servitude concernant le projet d’un champ de panneaux photovoltaïques sur le site Sodever SRL le long de la chaussée de Tubize. C’est désormais chose faite. L'ensemble des membres du conseil communal a voté en faveur du projet.

Pour rappel, la commune de Braine-l’Alleud a introduit en décembre 2020 - et obtenu en mars 2021 -, un permis de construire et d’exploiter un champ de 37 000 panneaux photovoltaïques, répartis sur 19 hectares. L’énergie produite par les panneaux, devrait couvrir environ 20% de la consommation annuelle des ménages brainois. La majeure partie de cette énergie sera cependant consommée par la société UCB Pharma, partenaire du projet. En effet, avec la construction de deux nouvelles entités, les besoins en énergie de l’entreprise sont de plus en plus importants.

C’est la commune qui est à l’initiative du projet, c’est elle qui a monté le dossier et qui louera l’électricité a l’entreprise privée d’UCB Pharma. Pour le bourgmestre de Braine-l'Alleud Vincent Scourneau (MR), c’est une grande fierté. “C’est la première fois en Belgique qu’un projet comme celui-là est initié par une commune.”

Un investissement à hauteur de 10 millions d’euros, qui d’après le bourgmestre, “ne coûtera rien, au contraire, rapportera de l’argent aux Brainois.” Si la population ne bénéficiera sans doute que très peu de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques, Vincent Scourneau assure qu’ils profiteront des profits engendrés par la production de ceux-ci. “Ce sont 400 000 euros de bénéfices nets par an, que gagneront les habitants de la commune de Braine-l’Alleud”, promet l'édile.

Le projet doit en effet rapporter 13 millions d’euros de bénéfice sur 30 ans. Si l’argent ne tombe pas directement dans la poche des Brainois, il servira à développer les énergies renouvelables, à réaménager l’espace public et à soulager les ménages en luttant contre la baisse du pouvoir d’achat. “Grâce à ce projet, nous contribuons à la lutte contre le réchauffement climatique, nous engageons le pas dans les énergies renouvelables et nous espérons inspirer les communes avoisinantes”