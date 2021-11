La Régie foncière a entamé les travaux de rénovation de l’ancienne maison du garde, près du lac du Paradis, pour y aménager une brasserie.

Depuis des années, la majorité brainoise espère ajouter un pôle d’attractivité supplémentaire sur le site du Paradis : après le plan d’eau et ses aménagements pour les promeneurs et les sportifs, la plaine de jeux pour les plus jeunes, la piscine désormais opérationnelle, l’idée est d’ouvrir un établissement qui permettrait de boire un verre ou manger un bout sur place.

La “ villa du Paradis ”, en réalité l’ancienne maison du garde située entre le petit étang de pêche et le lac, est idéalement située. La Commune a elle-même conçu des plans pour la réaménager en établissement horeca, et a aussi demandé un permis. Le projet prévoit notamment une belle terrasse située plein sud avec vue imprenable sur le plan d’eau, et des espaces pour servir une centaine de couverts dans ce qui va devenir une sorte de brasserie.

