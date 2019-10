L'établissement devrait permettre la création d’une quarantaine d’emplois.

La réhabilitation du site Carrefour de la drève Richelle à Waterloo continue son petit bout de chemin. Si le chantier est important, quelques enseignes sortent déjà de terre, à l’image du magasin Maisons du monde qui a officiellement ouvert ses portes il y a quelques semaines maintenant. Mais ce n’est pas la seule grande enseigne qui va voir le jour.

Et si vous dégustiez un Whopper pour les fêtes de fin d’année ? Fou ? Pas vraiment. En effet, on le sait depuis plusieurs mois maintenant, le Quick qui se trouve sur le site est voué à disparaître pour laisser sa place à un tout nouveau bâtiment qui abritera le premier Burger King de la région. Et visiblement les travaux avancent bien. Si aucune date officielle n’a été avancée, il est certain que le nouvel établissement ouvrira ses portes dans le courant du mois de décembre.

Il serait dès lors le deuxième de la sorte à ouvrir ses portes en Brabant wallon après celui de Louvain-la-Neuve, qui accueille tous les amoureux de l’enseigne depuis près d’un an puisqu’il est accessible depuis le 26 octobre 2018. Pour rappel, le Burger King qui ouvrira ses portes à Waterloo devrait également permettre la création d’une quarantaine d’emplois supplémentaires, comme l’expliquait il y a quelques mois Kevin Derycke, le CEO de Burger Brands Belgium. Les burgers ont donc encore de beaux jours devant eux en Brabant wallon, et nul doute qu’au moment de son ouverture il faudra encore faire de longues minutes de file pour pouvoir déguster un Whopper tant ceux-ci sont prisés par les amateurs du genre. Encore, ou plus que, quelques semaines de patience et les aficionados de l’enseigne seront comblés.