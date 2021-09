La perruche mascotte du magasin Tom & Co avait été retrouvée au domicile d’une cliente

Le 6 juillet dernier, une perruche que connaissent bien ceux qui fréquentent le magasin Tom & Co de Braine-l’Alleud avait disparu. L’oiseau avait l’habitude de voler un peu partout dans le magasin, pour le bonheur des clients, et il n’a pas fait une fugue. D’après les témoignages recueillis et les images capturées par les caméras de surveillance, quelqu’un était volontairement sorti du magasin avec l’animal.

Les policiers se sont rendus au domicile de la suspecte le lendemain matin et effectivement, la perruche s’y trouvait. Elle a pu être rendue au responsable du magasin et la dame, elle, s’est retrouvée devant le tribunal correctionnel. C’est qu’elle n’en était pas vraiment à son coup d’essai…

"C’est un oiseau qui était libre dans le magasin, qui s’accrochait à tout le monde, a-t-elle expliqué. Mon fils est sorti avec elle, mais on ne voulais pas la garder: nous voulions aller la rendre."

Des explications qui n’ont pas vraiment convaincu, d’autant que la prévenue devait aussi s’expliquer sur plusieurs autres vols commis dans des commerces. Ainsi, en janvier 2021, alors qu’elle se trouvait dans un DéliTraiteur, ses enfants ont distrait l’employé pendant que leur mère prenait la poudre d’escampette avec un panier rempli d’achats.

C’est sur base de la plaque de la voiture à bord de laquelle la suspecte a quitté les lieux que les enquêteurs sont remontés jusqu’à elle. A l’audience, elle a expliqué au président de la chambre correctionnelle qu’elle ne se souvenait pas de cet épisode.

On sait cependant qu’elle a déjà été condamnée pour vol en 2008, et qu’elle a reçu un courrier du parquet en avril dernier pour lui expliquer qu’elle avait été identifiée pour certains faits, que le dossier avait été classé sans suite mais qu’il lui était fortement conseillé de cesser ce type de comportement.

Après le vol de la perruche et l’intervention de la police chez elle début juillet, la dame a aussi été rattrapée par la gérante d’un magasin de vêtements de Waterloo, le 17 juillet. Elle était sortie avec deux robes sans les payer, alors qu’elle faisait ses courses une nouvelle fois en compagnie de ses enfants. Les dispositifs antivols avaient été arrachés mais la prévenue a affirmé qu’elle avait "oublié" de régler ses achats.

Le ministère public, fustigeant l’utilisation des enfants dans les trois cas pour commettre ces vols à l’étalage, avait requis une peine de travail de 120 heures. Le tribunal, dans son jugement, se montre un rien plus clément: la peine de travail est fixée à 100 heures.