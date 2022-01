"L’administration communale de Braine-l’Alleud procède au recrutement d’un responsable et de collaborateurs pour son service culturel. CDD avec possibilité de CDI, temps plein."

L’annonce qui vient d’être publiée sur le site internet communal a fait l’effet d’une petite bombe, dans le contexte déjà très tendu que l’on connaît entre le collège brainois et le centre culturel (lire ci-contre). La description de ces nouvelles fonctions évoque le développement d’animations, d’activités et d’actions accessibles à tous, à organiser en partenariat avec "de nombreuses associations privées et les services communaux existants (dont les écoles d’enseignement fondamental, l’école des Arts, l’Académie de musique, la bibliothèque et la Maison des associations)".

Le centre culturel, ASBL indépendante de la commune, n’est pas mentionné. Et du côté de l’opposition où on ne croit guère au hasard, on dénonce, dans un communiqué de presse commun aux groupes Ecolo, IB et Plus, un projet flou "sorti de nulle part" qui met une nouvelle fois à mal la sérénité dans laquelle le centre culturel espérait travailler cette année. "Présenté le 20 décembre 2021, le budget communal 2022 ne faisait pourtant état d’aucune intention de création d’un service culturel communal ni d’engagement de personnel pour un tel service", fait remarquer l’opposition brainoise.

(...)