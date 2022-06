Depuis de nombreuses années maintenant, le centre récréatif de Waterloo, agréé par l’ONE, accueille vos bambins durant huit semaines de vacances d’été. Deux lieux sont mis à disposition afin d’accueillir les enfants. Pour les plus jeunes (2,5 à 5 ans), il s’agit de l’école du Sagittaire, pour les plus grands, c’est le hall omnisports du centre qui fera office de plaine.

Les journées se dérouleront de 9h à 16h, cependant une garderie est prévue à partir de 7h du matin et se poursuivra jusque 18h15 afin d’offrir aux parents un horaire plus flexible.

Mélange savant entre activités et temps libres

Les animateurs proposeront dès lors des activités en alternance avec des moments de temps libres. "Les activités seront choisies en vue de contribuer à l’épanouissement des enfants et à leur développement physique, psychologique, affectif social créatif, culturel… et en tenant compte de leur âge et de leurs besoins", peut-on lire dans le projet pédagogique du centre.

Afin de diversifier au maximum les activités, chaque semaine aura son propre thème. Sport, musique, culture, théâtre, les enfants seront acteurs du processus de création de l’activité en la faisant déboucher sur quelque chose de concret, que ce soit un goûter après un atelier cuisine, un spectacle après la création d’une pièce de théâtre ou encore une exposition des bricolages réalisés.

Des intervenants extérieurs interviendront régulièrement afin de proposer des activités originales aux enfants : châteaux gonflables, spectacles, visite à la ferme, animations culturelles en tous genres viendront compléter les activités prévues. Une sortie par semaine à la piscine de Waterloo est également au programme.

Pour pouvoir s’inscrire, l’enfant doit habiter Waterloo, être scolarisé dans la commune ou avoir des parents qui travaillent à Waterloo.

Les tarifs pour une semaine vont de 40 € les 5 jours pour un enfant à 90 € pour 3 enfants et plus. Ceci comprend l’encadrement, les activités, la garderie, le matériel de bricolage et une collation (goûter), ainsi que les assurances. 3 € supplémentaires sont à prévoir pour la sortie piscine.