Centimètre par centimètre, le tunnel de 360 tonnes a été poussé sous les rails.

C’est un chantier hors du commun qui avait lieu ce week-end à la gare de Braine-l’Alleud. L’opération consistait à placer sous les rails la première partie du tunnel qui permettra aux piétons de passer sous les quatre voies (avec les deux futures prévues avec le RER, qui passeront à l’emplacement actuel de la gare). Une première partie de 360 tonnes et de 7 mètres sur 13,5, en construction à côté de son emplacement final depuis quatre mois environ.

Le chantier a débuté en mai 2019, avec, déjà, ce week-end bloqué pour la phase de "poussage". "On maintient le trafic le plus longtemps possible", nous explique Anne-Cécile Roks, ingénieure responsable des travaux chez Tuc Rail – Infrabel.

Et en un week-end, les opérations paraissent presque pharaoniques. Une quarantaine de travailleurs se sont relayés pour parvenir à finir dans les temps. Dès le dernier train, vendredi soir, les rails ont été coupés sur une longueur de 30 mètres. 1800 mètres cubes de terre ont ensuite été excavés, jusque dans la matinée du samedi. L’opération de poussage pouvait alors commencer. Deux énormes vérins fixés sur la structure la menaient jusqu’à sa place définitive, 21 mètres plus loin. "Une technique que l’on utilise depuis une dizaine d’années", précise Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel. Ensuite, l’espace au-dessus devait être remblayé et compacté, et les rails remis en état pour permettre la circulation du premier train, lundi matin.

"Cela se passe bien, et cela permet de montrer aux riverains, qui semblent intéressés, l’ampleur des travaux, observait la bourgmestre Florence Reuter, présente sur le chantier. Il y a parfois des crispations à cause des nuisances des travaux de nuit, mais nous avons une bonne communication avec Infrabel et cela est vite réglé."

La deuxième partie du tunnel piéton va être construite directement à son emplacement final, sous les deux futures voies. Des voies qui devraient être opérationnelles fin 2025, avec un premier tronçon de six kilomètres reliant la frontière linguistique à Braine-l’Alleud.