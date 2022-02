Jeudi, vers 14 h, un automobiliste âgé de 62 ans et domicilié à Lasne, a encaissé des coups de klaxon vengeurs de la part d’un autre automobiliste qui le suivait et qui venait enfin de le dépasser, malgré les embouteillages de la chaussée de Bruxelles, à Waterloo. Les deux véhicules se sont arrêtés. Le passager de la première voiture est alors sorti et a arraché la plaque minéralogique arrière de la voiture du Lasnois, a tambouriné avec elle sur ce véhicule et a tenté d’en ouvrir la portière. Il a ensuite regagné sa place.

Le Lasnois a quitté son volant et entrepris de photographier le véhicule de ses agresseurs, dont sortit à nouveau le passager toujours menaçant… Le Lasnois se calfeutra et fut sauvé par l’arrivée de policiers. Un procès-verbal pour dégradation a été rédigé à charge d’un habitant de Genappe âgé de 56 ans.