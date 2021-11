Les temps sont durs pour les cinémas de quartier. La météo capricieuse et la programmation très riche de ces dernières semaines devaient attirer le public dans les salles obscures et pourtant, elles sont de moins en moins fréquentées. Les mesures sanitaires renforcées instaurées au début du mois, avec le pass sanitaire et le port du masque imposés à tous dès 10 ans, ne semblent pas avoir rassuré les spectateurs, que du contraire.

C’est en tout cas le constat que dresse le patron des Cinés Wellington, à Waterloo. "On a observé un ralentissement très net de la fréquentation dès l’instauration du Covid Safe Ticket, affirme Patrick Piret. Elle a baissé de 50 % par rapport aux chiffres de 2019. Je ne comprends pas pourquoi, les mesures plus draconiennes auraient dû rassurer les gens mais j’ai l’impression que ça fait l’effet contraire et qu’ils ont encore plus peur. Pourtant, la fréquentation ne cessait d’augmenter depuis la réouverture en juillet. L’offre de films revenait à la normale, avec de grosses sorties comme le dernier James Bond, le mois d’octobre a été très bon, avec des chiffres comparables à 2018 et puis, d’un coup, ça s’est stoppé net."

Ce n’est pourtant pas faute de communiquer sur les mesures mises en place dans les salles qui sont annoncées sur les panneaux à l’entrée du cinéma, sur le site internet et les réseaux sociaux. Comme le protocole l’exige, la ventilation des salles a été renforcée, les séances restent espacées pour permettre la désinfection des salles, des sièges sont condamnés pour pouvoir assurer une distance entre les spectateurs et les séances ont été multipliées pour qu’il y ait moins de public par séance. "Le cinéma est un endroit safe, on prend toutes les précautions. La preuve, on ne nous a jamais dit qu’il y avait eu un cluster dans un cinéma. Mais c’est à se demander pourquoi on prend toutes ces précautions, alors qu’il n’y a plus personne dans les salles…", ironise le gérant.

Si la parade que Patrick Piret avait trouvée en proposant de louer une salle de cinéma aux groupes dont certaines personnes n’auraient pas le CST a fait le buzz, elle n’a toutefois pas attiré la grande foule : seuls deux groupes ont loué la salle prestige jusqu’à présent.