La demande est forte dans les pépinières et arrive plus tôt que les années précédentes.

La vente de sapins a déjà commencé chez certains pépiniéristes. Le télétravail et la vie en confinement renforceraient l’envie de décorer plus tôt la maison pour les fêtes de fin d’année.

Chez Frédéric Gemine, de la pépinière Le Jardin des Oliviers à Braine l’Alleud, la vente des sapins a déjà démarré le 15 novembre, dix jours plus tôt que les années précédentes. “On voit que la demande est plus forte parce que les gens sont chez eux, ils s’embêtent”, estime-t-il. La pépinière propose un service de livraison dans la journée après que le client est venu choisir son sapin. “On a déjà vendu entre 40 et 50 sapins depuis trois jours.”