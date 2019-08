En novembre 2018, un automobiliste a déposé plainte après avoir vécu une mésaventure sur la voie publique à Waterloo. Alors qu’il s’engageait sur la chaussée Bara en venant du chemin des Postes, une voiture est arrivée à vive allure derrière lui, et le conducteur a fait des appels de phares avant de le dépasser, doigt d’honneur en prime.

Puis, un peu plus loin, au rond-point, l’automobiliste irascible a mis son véhicule en travers de la route pour l’empêcher de passer, avant de sortir armé d’une matraque. La victime n’a pas osé sortir et a sans doute bien fait. Le gaillard, en hurlant, a frappé avec sa matraque sur la carrosserie de la voiture.

La victime a quitté les lieux en relevant la plaque d’immatriculation, et Bryan, 23 ans, s’est retrouvé devant le tribunal correctionnel. Lorsque ce dernier a été entendu par la police, il a nié les faits. Puis, trois jours plus tard, il s’est rendu à nouveau au commissariat pour expliquer que des souvenirs lui étaient finalement revenus.

Et dans sa version, la victime, c’était lui : un homme, à Waterloo, conduisait bizarrement et il l’a dépassé avant de se garer sur le parking d’une banque. C’est là que le chauffard l’aurait rattrapé, insulté et gazé avec un spray. "Je conteste totalement les faits !" a-t-il résumé sur le banc des prévenus, où il se défendait sans avocat.

Pas de quoi convaincre le ministère public : pour le substitut, si le prévenu avait réellement subi de tels faits, il s’en serait souvenu lors de son premier interrogatoire par la police. Pointant une "absence de prise de responsabilité" de la part du jeune homme, le parquet a suggéré une peine de travail de 100 heures.

Mais le prévenu a précisé qu’il ne voulait pas d’une peine de travail au cas où le tribunal ne suivrait pas ses arguments. Jeu dangereux : il a écopé de sept mois de prison. Un sursis lui est accordé mais cette condamnation figurera dans un certificat de bonnes vie et mœurs, à l’inverse d’une peine de travail…