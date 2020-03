Retour sur un périple incroyable qui restera gravé dans leur mémoire.

Max et Philippine, deux Brabançons wallons, étaient partis au Népal pour y faire un trek de deux semaines. Retour en Belgique prévu le 25 mars. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu à cause du coronavirus et du confinement. Le couple a vécu plusieurs jours de galère qui viennent de se terminer ce samedi avec un retour au bercail. Retour sur ces derniers jours hauts en émotion.

Jeudi soir, les deux Brabançons wallons ont été contactés, par e-mail, pour leur annoncer qu’ils étaient sur une liste d’attente pour un vol prévu le lendemain, le 27 mars. "Nous avions un document à imprimer et à remplir ainsi qu’un laissez-passer. Nous devions nous rendre à 6 h du matin à l’un des trois points de rendez-vous de Katmandou. Des shuttles nous y attendaient avec la police, la presse, les employés et bénévoles de l’ambassade, explique Philippine. Nous avons été très impressionnés par la gestion logistique de l’ambassade ainsi que le calme et la patience des touristes. Une première sélection se faisait sur base des listes lors de l’embarquement des shuttles."

C’était le début d’une interminable attente avant la délivrance. "Ensuite, ils ont procédé à l’appel des passagers dix par dix. Ce moment fut long car tous nous rêvions de faire partie de ce vol. Ils ont commencé par les personnes âgées ainsi que les familles avec enfants. Quand nos noms ont retenti, on a ressenti un réel soulagement même si ce n’est qu’une fois assis dans l’avion que nous nous sommes dit : Ça y est, ouf. "

Contents d’être de retour

Direction Francfort donc pour une nouvelle halte avant ce retour tant attendu et espéré au pays. "Nous avons voulu prendre un train en arrivant à Francfort le 27 mars au soir mais il n’y en avait pas. Du coup, on pensait aller jusqu’à Cologne pour se rapprocher déjà de la frontière mais il n’y avait plus de trains non plus bien qu’affichés en ligne. Nous avons pensé à la voiture de location mais tous les bureaux étaient fermés et c’était trop cher. Nous avons donc trouvé un hôtel toujours ouvert et à un prix raisonnable près de l’aéroport de Francfort."

Avant d’enfin voir la Belgique pointer le bout de son nez. "Samedi, nous avons pris le train Francfort-Bruxelles. Une fois à Bruxelles, nous avons repris un train vers le Brabant wallon afin d’y récupérer une voiture laissée par nos parents et de partir s’isoler dans les Ardennes, dans une maison vide", concluent Philippine et Max, soulagés d’être enfin de retour, eux qui n’oublieront pas de sitôt leur voyage au Népal.