Samedi à 1h30, la police de Waterloo a interpellé un habitant de Braine-le-Château au volant de sa voiture le long de la drève Richelle. Celui-ci s'est mis à hurler, affirmant se rendre au Chirec où sa femme avait été admise aux urgences suite à un accident vasculaire cérébral.

Les policiers l’ont escorté, sirène hurlante, jusqu’à l’entrée de l’hôpital de Braine-l'Alleud. L'automobiliste les a remerciés avec un signe de la main et un sourire de circonstance. Sauf qu'en quittant les lieux quelques minutes plus tard, il n'imaginait pas que les policiers s’étaient cachés non loin de là. On devine la suite : P.V. a été dressé pour non-respect du confinement, il devra s'acquitter de la somme de 250 euros.