Une action rapide et massive de tests PCR a été menée à l’école du Grand Frêne, à Ophain, ce jeudi, après que ce foyer de contamination ait été découvert cette semaine. Cinq enseignants, un membre de l’accueil extra-scolaire et une technicienne de surface s'avéraient en effet positifs au virus. Une institutrice maternelle se trouve aux soins intensifs et son pronostic vital est engagé. De plus, sur une classe de 21 élèves testés, 16 d'entre eux se sont révélés positifs, bien qu'asymptomatiques

Tous les membres du personnel de l’école ainsi que les parents ont reçu une invitation par mail mercredi afin de faire tester leur enfant à l’école le lendemain. Sur les 500 tests prévus, plus de 90% des élèves et 100% des professeurs ont été testés. Le reste des enfants ont été testés soit à l’extérieur soit récemment. Les résultats de ces tests seront connus dès ce weekend. A ce moment-là, la décision sera prise de maintenir ou non la fermeture de l’école communale.

Cette action rapide a été menée grâce à une collaboration entre la commune, le service de Promotion de la Santé à l’Ecole et l’Outbreak Support Team du Brabant Wallon, une équipe mobile qui relaye les recommandations et apporte son aide sur le terrain.