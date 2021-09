Nuit particulièrement agitée et rock and roll pour la police de Braine-l’Alleud lundi. En pleine nuit, des riverains ont fait appel à la zone de police de Braine-l’Alleud car ils entendaient une voiture circuler à vive allure et faire des dérapages. Interpellée, la police a réussi à localiser le conducteur vers 3h40 du matin. Il se trouvait dans le quartier Saint-Jacques.



C’est à ce moment-là que tout s'est emballé et qu’une course-poursuite s’est engagée. Le conducteur a en effet pris la fuite en voyant la police arriver, n’hésitant pas à circuler à 130km/h en pleine agglomération, là où la vitesse est limitée à 50 km/h.



Pris en charge par la police, il a percuté d’autres voitures dans sa fuite avant de terminer sa course dans un arbre.



Fin de l'histoire? Pas vraiment. Dépossédé de sa voiture, le fuyard a pris ses jambes à son cou avant finalement d’être rattrapé par les forces de l'ordre dans le quartier de la Flohaye.



Au moment de son arrestation, l’homme, né en 1992, originaire de Braine-le-Château et bien connu des services de police, était en état d’ébriété avancé, ce qui pourrait expliquer son comportement étonnant et particulièrement dangereux.