Si les cas suspects de la semaine dernière se sont révélés négatifs, sept nouveaux cas suspects ont été détectés ce week-end!

Vendredi dernier, les sections maternelles des écoles de Mont-Saint-Jean et du Chenois à Waterloo étaient touchées par des cas suspects de Covid-19. Les autorités communales avaient décidé de fermer les sections ce lundi en attente des résultats et ceux-ci sont arrivés. Les trois cas se sont avérés négatifs mais pourtant, les deux établissements scolaires ne vont pas rouvrir leurs portes en même temps.Du côté de l'école communale de Mont-Saint-Jean, il n'y a plus de problème et les maternelles vont pouvoir retrouver leurs classes ce mardi.Par contre, en ce qui concerne l'école communale du Chenois, il se pourrait que l'année scolaire soit terminée. En effet, si les deux cas constatés la semaine dernière se sont avérés négatifs, ce week-end, ce sont sept nouveaux cas suspects qui ont été découverts. En conséquence, les autorités communales de la cité du Lion ont décidé de fermer l'école jusque vendredi pour éviter le moindre problème., confie Brian Grillmaier, l'échevin de l'Enseignement de Waterloo.Une décision provisoire qui pourrait être revue si jamais les cas s'avéraient à nouveau négatifs. Mais sachant que les lundi 29 et mardi 30 juin étaient réservés aux professeurs pour préparer l'année prochaine, il y a fort à parier que la section maternelle de l'école communale du Chenois restera fermée jusqu'en septembre prochain. A noter que la section primaire, quant à elle, continue de fonctionner tout à fait normalement étant donné que les enfants n'ont pas le moindre contact avec les maternelles.