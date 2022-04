Les Archives de l’État ont récupéré, il y a quelques jours via la police de Braine-l’Alleud, des chartes et documents datant des XIIIe et XIVe siècles.

On se souviendra qu’en novembre dernier déjà, une vingtaine de documents présumés volés avaient été saisis lors d’une bourse napoléonienne organisée dans une école de Braine-l’Alleud, et des policiers fédéraux étaient intervenus à l’époque à la demande des Archives de l’État ainsi que des autorités françaises pour récupérer ces précieux documents.

À cette occasion, les responsables avaient expliqué qu’ils consultaient régulièrement les sites de vente et d’enchère en ligne, afin de repérer des documents dignes d’intérêt et les faire saisir en cas de suspicion de vol. Confirmation il y a quelques jours: c’est via la police locale que les Archives de l’État ont à nouveau récupéré des documents historiques à Braine-l’Alleud.

(...)