Les échevinats des Sports et du Tourisme se sont associés à Runnin’City.

Runnin’City, c’est une application gratuite qui permet d’arpenter plus de 200 villes dans le monde en courant, en marchant ou à vélo. Et après Paris, Bruxelles, Sydney, Washington ou encore Tokyo, Runnin’City débarque dans la cité du Lion en proposant deux circuits (de 8,1 et 28 km). “On voulait trouver quelque chose qui permettait de faire du sport tout en découvrant le patrimoine de la commune”, explique Brian Grillmaier, l’échevin du Tourisme de Waterloo.

La première boucle (8,1 km), “A la découverte de Waterloo” passera notamment par le centre de Waterloo, une partie de la forêt de Soignes et le Domaine d’Argenteuil. La seconde, de 28 km, vous fera pénétrer dans le Domaine Solvay, la fondation Folon avant de se diriger vers le champ de Bataille de Waterloo. “Il y a deux ans, en voulant faire un jogging à Madrid, on s’est rendu compte qu’il y avait de beaux bâtiments mais qu’on ne savait pas ce qui c’était”, explique Philippe Pleckspaen, business development benelux chez Mile. On a donc imaginé une application qui permettait de courir tout en apprenant des choses.”

Une fois l’application téléchargée (plus de 120 000 téléchargements jusqu’à présent), il suffit de lancer le parcours choisi et de suivre les instructions pour faire du sport tout en découvrant un patrimoine parfois même méconnu des Waterlootois.