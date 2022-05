Courir en apprenant l'histoire de la cité du lion, c'est possible avec Jooks. Anciennement appelée “Running City”, cette application pour smartphone permet de découvrir le patrimoine des villes en pratiquant la course à pied. À l’aide d’un GPS, l’app’ vous guide tout en vous livrant des informations culturelles et historiques.

Waterloo Tourisme propose désormais deux boucles sur l’application. Une première “à la découverte de Waterloo” fait 8,1 km à partir du Waterloo Tourisme. Cet itinéraire permet de découvrir le centre de Waterloo, une partie de la forêt de Soignes et du domaine d’Argenteuil. Un parcours “assez familial" et qui "peut se réaliser autant en courant, à pied ou à vélo”, peut-on lire sur le site de la commune.

La deuxième course a pour thème “Waterloo 1815”… et fait 28 km. Un parcours plus long et plus sportif, qui permet de découvrir des endroits clés de l’histoire de la bataille de Waterloo. Le parcours part du centre de la cité du lion pour aller jusqu’au château de La Hulpe, avant de revenir sur le champ de bataille. Cette course a été réalisée avec le soutien de l’échevine des Sports et de l’ASBL Waterloo Sports.

L’application est disponible sur les différentes plateformes de téléchargement.