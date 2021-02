Le 28 avril 2017 en début de matinée, un bijoutier septuagénaire habitant à Braine-l’Alleud a vu débarquer deux hommes dans son jardin. Ils ont prétendu être policiers et lui ont demandé de rentrer dans son habitation. Une fois à l’intérieur, l’homme a été mis en sol, roué de coups et torturé à l’électricité avec un câble que les malfrats ont trouvé dans son salon et ont dénudé à l’aide d’une pince.

Ils ont quitté les lieux en emportant plusieurs sacs de bijoux, valant plusieurs dizaines de milliers d’euros. Des bijoux qui sont réapparus dans un dossier lié à des faits de terrorisme. Ils ont transité dans un box d’Anderlecht dont se servaient les frères Akim et Mohamed S. Dans ce box surveillé par la Sûreté de l’Etat, on a aussi trouvé en perquisition des armes de guerre, des gilets pare-balle, des insignes de police…

Toujours dans le cadre de ce dossier terroriste, la police française a perquisitionné le domicile d’un homme qui tout en vivant en France, était en cheville avec les deux frères anderlechtois, et qui passait de temps en temps par le box. Ils ont trouvé 17 kilos de bijoux chez Salah G., soit une bonne partie du butin du vol mais les pièces qui avaient le plus de valeur avaient disparu.

Pour le ministère public, le très violent home-jacking était destiné à financer des activités terroristes. Devant le tribunal correctionnel, Akim S et Salah G. ont affirmé qu’ils n’avaient pas participé aux faits de Braine.

Mohamed S, lui, est détenu au Maroc et faisait défaut. Il est condamné à 11 ans de prison ferme. Les deux autres prévenus écopent de neuf ans d’emprisonnement.