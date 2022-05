Depuis quelques jours, les plaintes se multiplient sur les réseaux sociaux, auprès du groupe Delhaize, et même à la police... En cause : un module installé à la sortie du parking du Delhaize de Waterloo, du côté du Chemin des Noces. À en croire les commentaires, certaines petites voitures sont même restées coincées dessus.

La direction du Delhaize de Waterloo explique que : “celui-ci n’a pas pour but de faire ralentir les véhicules, mais de pouvoir laisser passer le câblage de futures caméras de surveillances à l’entrée et à la sortie du parking. “

La société tierce, qui s’occupe de l’installation du dispositif, se défend en disant que le dos d’âne respecte les normes en vigueur, à savoir une hauteur de 12 cm maximum d'après le moniteur automobile).

La direction de l’établissement se dit “bien consciente du problème” et cherche des solutions afin de régler le problème. “Nous avons déjà installé des panneaux pour prévenir et nous cherchons une solution alternative, quitte à remplacer le module, afin d’éviter tout désagrément pour notre clientèle.”

Depuis ce lundi, des banderoles jaunes et noires ont été placées devant les entrées afin que les voitures ne passent plus sur les casse-vitesses. Il reste possible d'accéder au magasin par l'entrée du Chemin des Noces et de sortir par le parking de l'hôtel Ibis.