Depuis mercredi 14 octobre, les services communaux de Braine-l’Alleud ne sont accessibles que sur rendez-vous, et ce jusqu’à la fin du mois d’octobre.

La situation sanitaire se dégradant, et pour éviter une épidémie, la commune a proposé à ses employés de se faire tester, et 150 personnes ont répondu favorablement. La semaine dernière, le premier groupe s’est fait tester et cette semaine, le restant devait passer au centre de testing. Malheureusement, la situation actuelle des centres ne permet pas le bon déroulement de l’opération. En manque de réactifs, le test est donc reporté à une date ultérieure : "La situation devient catastrophique dans ces centres de testing, le premier groupe à s’être fait tester n’a toujours pas reçu ses résultats… Cela remet en cause l’utilité de faire ce testing", explique le bourgmestre Vincent Scourneau.