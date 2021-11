D’accord, la météo de ces vacances d’automne ne donne pas trop envie de s’éloigner des radiateurs. Mais cette semaine, le Mémorial 1815, au pied de la butte du Lion, propose une nouveauté qui devrait intéresser ceux qui sont en quête d’une activité intéressante pour les plus jeunes. En effet, chaque jour à 11 h 50 est programmée sur place une "visite guidée spéciale enfants".

"Une heure durant, notre guide en uniforme se met à la hauteur des enfants pour leur expliquer les petites anecdotes et la grande histoire de la bataille", indiquent les responsables.

En plus de cette visite guidée, durant toute la semaine, des soldats en uniforme présenteront des animations au pied de la butte du Lion. En espérant passer entre les gouttes, les visiteurs pourront notamment voir plusieurs fois par jour des démonstrations de tir au fusil mais aussi au canon, ainsi que des saynètes sur "l’école du soldat".

Évidemment, le reste du site est également accessible pour les visiteurs. Ceux qui ne sont plus venus depuis l’an dernier découvriront par exemple la maquette de 30 mètres carrés qui est désormais installée dans le hall d’entrée et comporte plus de 1 000 soldats et cavaliers pour expliquer le déroulement de la bataille. La salle de cinéma 4D a aussi repris du service après la crise sanitaire, et projette le film réalisé par Gérard Corbiau.

Toutes les installations digitales interactives sont également à nouveau opérationnelles à l’intérieur du Mémorial et une application de visite permet de se passer des audioguides tout en bénéficiant d’une expérience personnalisée.

De quoi sans doute inciter à enchaîner avec un passage par le panorama, la Butte du Lion, et la ferme d’Hougoumont qu’on peut rejoindre à pied mais aussi dans une voiture tirée par des chevaux.