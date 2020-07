Bien sûr, pour l’Histoire, la ferme d’Hougoumont est à jamais liée à la bataille de Waterloo, et les combats qui y ont fait rage entre les soldats anglais et les troupes napoléoniennes durant toute la journée du 18 juin 1815 restent dans les mémoires des passionnés, en particulier outre-Manche.

C’est d’ailleurs en partie grâce à des fonds britanniques que le bâtiment et la chapelle de la cour ont été restaurés en vue du bicentenaire de 2015. Mais la ferme d’Hougoumont est aussi… une ferme. En plus d’y projeter sur écran géant - dans la grange - un montage racontant les combats, de proposer aux visiteurs de passer par un petit musée et de voir les lieux authentiques de la bataille, Kleber Rossillon a eu l’idée de permettre aux lieux de renouer avec leur fonction première.