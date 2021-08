Cet année à nouveau, la commune de Waterloo va octroyer des aides financières sous forme de "chèques-sport" aux enfants waterlootois moins favorisés afin de faciliter l’accès au sport et aux clubs sportifs.

Ces chèques sont destinés aux familles qui répondent à certaines conditions et qui en font la demande. Le jeune doit être domicilié à Waterloo et être né entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2016. Il doit être affilié à un club sportif actif à Waterloo, et sa demande doit concerner la saison sportif 2021-2022. Enfin, les rémunérations du ménage ne peuvent pas dépasser certains montants. Le budget communal est limité à 100 euros par enfant et saison sportive. « Cette opération a démarré il y a plus de 10 ans, et elle permet de donner un coup de pouce aux jeunes, surtout en septembre où les frais s’enchainent », explique Cédric Tumelaire, l’échevin des sports à Waterloo.

Les chèques sont disponibles jusqu’à écoulement des stock. Pour introduire la demande il faut compléter un formulaire par enfant, disponible auprès de l’échevin des sport et sur le site internet de la commune. Il faudra également que les familles fournissent un certificat de composition de ménage daté de maximum 3 mois, de transmettre une copie de l’avertissement-extrait de rôle 2020 de tous les membres du ménage né avant 2002.