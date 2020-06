Par mesure de précaution, toutes les classes de maternelles des deux écoles sont fermées jusque lundi au minimum.



Après un cas suspect (et finalement négatif) il y a quelques jours à l'école communale de Mont-Saint-Jean, la cité du Lion est à nouveau potentiellement touchée par plusieurs cas de coronavirus au sein de ses établissements scolaires. En effet, trois infections potentielles au Covid-19 dans les sections maternelles des écoles communales de Mont-Saint-Jean et du Chenois ont été communiquées ce vendredi au autorités communales. Deux enfants et une institutrice sont potentiellement touchés.Les personnes concernées ont été mises en quarantaine dès l’apparition des symptômes. Dans l’attente des résultats des tests, il a été décidé, par mesure de précaution, de fermer toutes les classes maternelles des deux écoles communales au minimum jusque ce lundi. Si ces cas s'avéraient négatifs, les cours pourraient reprendre rapidement. Dans le cas contraire, il est fort à parier que cela signifierait la fin de l'année scolaire dans ces deux établissements de la cité du Lion.