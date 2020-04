La pâtisserie Ducobu a tenté, à sa manière, de garder la féerie de Pâques.

Vu les difficultés actuelles que connaît le secteur alors qu’à cette période, en temps normal, il devrait être en plein boom, les pâtissiers et chocolatiers doivent faire preuve d’originalité pour attirer les clients et leur donner envie de venir ou de passer commande. Et du côté de la pâtisserie Ducobu, située à Waterloo, on peut dire que le message est passé puisque ce sont pas moins de 65 cloches géantes en chocolat qui ont été suspendues au-dessus de la tête des clients.(...)