Voilà plus de trois ans que la société Eaglestone tente de réaménager et de moderniser le complexe du Petit Paris à Waterloo, situé le long du Boulevard Henri Rolin et qui s’étend jusqu’à l’angle avec la chaussée de Bruxelles. Le promoteur a essuyé des refus de la commune pour ses deux premières versions et n’a pas eu plus de chance auprès du ministre qui a rejeté son recours. Il revient aujourd’hui avec une troisième version de son projet, dont l’enquête publique court du 6 au 20 décembre.

S’il aboutit, le projet pourrait changer le visage de l’entrée du centre-ville. Il prévoit en effet de démolir les bâtiments existants, c’est-à-dire le bâtiment qui accueillait Medi-Market, le petit complexe commercial “Walk of Waterloo” (où se trouve entre autres Leonidas) ainsi que le skate-park et deux habitations de la chaussée de Bruxelles. L’idée est de les remplacer par trois immeubles, totalisant 42 appartements répartis sur deux et trois étages au-dessus du rez, avec des commerces au rez-de-chaussée, un autre immeuble avec des bureaux et trois maisons unifamiliales. Un parking souterrain de 67 places sera créé sous les constructions.

(...)