Une importante bagarre s'est déclenchée, vendredi soir vers 21h00, sur le site du skatepark communal de l'Espace Gaston Philippe, le long de l'avenue de la Belle Province à Braine-l'Alleud. Plusieurs coups de couteau ont été portés. Un règlement de comptes entre deux bandes rivales pourrait constituer l'origine de la bagarre. Deux personnes ont été blessées, dont l'une très grièvement.

Un jeune homme né en 2000 et domicilié dans l'entité d'Ottignies/Louvain-la-Neuve a notamment été atteint au niveau du foie. Lundi matin, son pronostic vital restait engagé. Souffrant de blessures plus superficielles, un Wavrien né en 1999 a également été hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Dans le cadre de l'enquête judiciaire qui s'en est suivie, un individu né en 2000 et domicilié en région bruxelloise a été interpellé dimanche à Nivelles. Il a aussitôt été privé de liberté. Un juge d'instruction a été saisi du dossier. Le magistrat de garde au parquet brabançon a requis à son encontre la délivrance d'un mandat d'arrêt du chef de tentative de meurtre.