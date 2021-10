Après l’école communale d’Erquelinnes, c’est au tour de l’école fondamentale du Collège Cardinal Mercier de s’inquiéter de l’influence de la série Squid Game sur les élèves.

“Dans cette série, les personnages sont amenés à jouer à des jeux d’enfants et s’ils perdent, ils sont exécutés ou battus à mort. Vous connaissez tous le jeu 1-2-3 Soleil. Vos enfants y jouent certainement dans les cours de récréation. Dans la série, les perdants reçoivent des coups et sont battus violemment. Vous comprendrez aisément que cette série peut prêter à confusion pour les plus jeunes. Bien entendu, elle est interdite aux moins de 16 ans. Néanmoins, il arrive aux oreilles de nos titulaires que certains enfants dès la quatrième primaire regardent cette série. Nous tenons donc juste à vous avertir. Cette série est très populaire et sa popularité peut pousser les enfants à la regarder en cachette”, avertit le directeur de l’école Bruno Hendrickx, qui n’a pas souhaité nous donner plus de détails.

