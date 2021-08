Julien François et sa compagne Amandine Van Grootenbruel, des habitants de Bois-Seigneur-Isaac, village de Braine-l’Alleud, ont lancé une pétition sur les réseaux sociaux pour que le facteur de leur quartier, Ludovic Vandenplas, puisse conserver sa tournée habituelle.

En effet, ce dernier est contraint de changer de quartier dès la rentrée car Bpost modifie les tournées des facteurs tous les deux ans afin d’assurer le service le plus optimal possible. “Un autre facteur a postulé pour la tournée, et même si nous ne remettons pas en cause ses compétences, on trouve dommage que le système ne prenne pas en compte la confiance et les liens sociaux que l’on peut avoir avec son facteur”, explique Julien François.

(...)