Ces dernières années, plusieurs arbres ont basculé et provoqué des dégâts.

Des travaux d'abattage débuteront ce mercredi 12 février au parc du Cheneau, à Braine-l'Alleud. Une opération "indispensable pour garantir une nouvelle vie de cet espace dont l'origine remonte à 1918", explique la commune.

En cause, l'affaiblissement des hêtres, majoritaires dans le parc situé sur l'avenue Alphonse Allard, dû à deux phénomènes: les périodes de canicules et un champignon nommé armiliaire. Ce dernier se propage sur des grandes surfaces et fragilise fortement les racines des arbres.

"La Commune a fait appel à un bureau d’experts et l’a chargé de réaliser une étude phytosanitaire. Les analyses ont notamment montré que les arbres situés en bordure de l’avenue Alphonse Allard devaient être abattus de manière préventive. Des abattages sont également prévus dans les semaines à venir dans des zones proches des habitations de la rue Saint-Sébastien, de la rue des Mésanges Bleues et plus particulièrement la drève de l’entrée du parc rue Saint-Sébastien."

Ces dernières années, des hêtres du parc se sont effondrés, provoquant d'importants dégâts matériels. L'été dernier, encore, plusieurs étaient tombés et avaient endommagé deux voitures. L'une d'entre elles circulait, et son occupant en est sorti indemne miraculeusement. Le collège communal avait déjà, avant cela, demandé des analyses qui avaient conclu à la recommandation d'abattage préventif afin d'éviter des accidents. Mais les travaux avaient été bloqué par l'action en justice d'un riverain.