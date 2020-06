Les directions d'école de Braine-l'Alleud mettent en garde contre des agissements répréhensibles sur les réseaux sociaux.

Plusieurs directions d'école de Braine-l'Alleud ont été mises en garde ce mardi par la police locale par rapport à des agissements répréhensibles sur les réseaux sociaux, rapportés ces derniers jours. Dans un courrier adressé aux parents d'élèves, les directions du collège Cardinal Mercier expliquent le procédé utilisé par l'auteur qui est parvenu à se procurer les adresses mail des élèves. "Via les réseaux sociaux, un individu prétend que l'inscription à l'école est conditionnée par une visite médicale virtuelle puisque les autres visites sont annulées. Il demande aux jeunes d'allumer leur ordinateur et la caméra installée sur celui-ci et de répondre à quelques questions. Vient ensuite l'auscultation où il observe le visage, les yeux, les oreilles... puis la poitrine et le sexe. L'entretien tourne parfois court parce que les jeunes filles se rendent compte de la perversité de ce qui leur est demandé mais d'autres obtempèrent sans trop de réaction."

À ce jour, trois plaintes pour ce type de fait sont parvenues au service jeunesse de la police brainoise. Il s'agit de trois filles âgées entre 15 et 17 ans, scolarisées dans différents établissements de l'entité.

La direction du collège appelle les élèves à la plus grande vigilance. "Nous tenons à dénoncer cette pratique scandaleuse et appeler nos élèves à la plus grande prudence lorsqu'ils entrent en contact avec une personne inconnue via un réseau social. Nous rappelons que l'inscription au collège n'est nullement soumise à une visite médicale, qu'elle soit virtuelle ou présentielle. Nous vous invitons à prendre contact avec la police de Braine-l'Alleud (02 389 44 00) si un de vos enfants a été confronté à de tels agissements."

À ce stade-ci, le parquet du Brabant wallon se refuse à tout commentaire, dans le cadre du respect de la vie privée.