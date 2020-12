Ceux qui ont fait un tour dans le centre de Waterloo ce week-end n’ont pu le manquer. Voilà trois jours que trône sur la terrasse de L’Amusoir un hélicoptère personnalisé sur lequel est collé le logo du restaurant ainsi que le numéro utile pour le service de livraison. L’initiative a de quoi faire sourire mais la police ne l’a pas tout à fait entendu de cette oreille. Amené vendredi matin devant le Zara, à quelques mètres de là, l’engin a valu aux restaurateurs un PV pour l’avoir installé sur la voie publique, sans autorisation préalable.

L’histoire, relayée sur les réseaux sociaux, a suscité pas mal de réactions, entre ceux qui saluent le joli coup de pub du restaurant et ceux qui regrettent la délation aux services de police. Quoi qu’il en soit, l’hélicoptère a été déplacé vendredi soir sur la terrasse de l’établissement.

L’initiative s’est accompagnée d’une vidéo sur la page Facebook du resto dans laquelle on voit un membre du personnel porter un plat depuis les cuisines jusqu’au client, à bord de l’hélicoptère. Et qui termine sur ce slogan : “L’Amusoir est prêt à tout pour vous livrer à temps”.

Pour le responsable du restaurant, au-delà du PV, c’est un coup de pub réussi. “La vidéo a bien tourné et des passants sont venus sur place pour faire des photos, se réjouit Jonathan Blanchart, le propriétaire. Samedi soir, c’était déjà le gros rush. Il y a aussi pas mal de clients qui nous demandent si on livre réellement en hélicoptère. On a même eu une vraie demande de livraison d’un client de Lasne qui a un terrain suffisamment grand pour pouvoir atterrir, on va normalement le faire la semaine prochaine !”