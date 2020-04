La commune a passé commande auprès de deux entreprises françaises certifiées

Depuis quelques jours, alors que les commandes de masques pour la population étaient annoncées dans beaucoup de communes, le bourgmestre Vincent Scourneau se faisait discret. « Ce qui compte, ce n’est pas de lancer un appel d’offres: c’est d’obtenir ces masques dans les temps, et être sûr qu’ils sont de qualité », laissant deviner que quelque chose se préparait en coulisses à Braine-l’Alleud.

De fait: jeudi après-midi, le maïeur a annoncé que tous les Brainois recevraient pour le 1er mai, dans leur boite aux lettres, un masque lavable et réutilisable produit en France selon des normes de qualité stricte.

C’est en entendant le discours du président français Emmanuel Macron, garantissant à tous les Français qui en feraient la demande un masque "grand public" réutilisable, que le maïeur brainois s’est informé sur ce type d’équipement. Ses recherches l’ont mené du côté de Béthune, où le spécialiste du textile Ruko s’est allié avec une société de packaging (Nordfilm) pour produire 1,4 million de masques par semaine.

Il s’agit de masques lavables et réutilisables, composés de quatre couches de polypropylène non tissé. Des barrettes nasales permettent de les ajuster parfaitement sur le visage et des tests ont été réalisés en ce qui concerne la perméabilité à l’air et la protection contre les aérosols. La direction générale de l’armement, au sein du ministère français des armées, a donné sa certification pour un usage professionnel au contact du public.

« La Rolls du masque réutilisable », commente Vincent Scourneau. Coût pour la commune: 116.000 euros hors TVA mais la qualité est à ce prix. La commune a commandé 40.000 pièces, pour que chaque Brainois âgé de plus de trois ans en reçoive.

Ils arriveront à Braine mercredi soir, où ils seront mis sous enveloppe nominative puis distribués par 80 agents communaux et bénévoles. Objectif: le matin du 1er mai, tous les habitants de Braine-l’Alleud trouveront un masque de qualité dans leur boite aux lettres.