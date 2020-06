Le gérant prévoit déjà certaines mesures dans les salles pour la réouverture.

Jusqu’à ce mercredi, les gérants des salles de cinéma étaient dans l’inconnue la plus totale : quand allaient-ils pouvoir rouvrir leurs salles obscures ? Mais le CNS (Conseil national de sécurité) a livré son verdict et il est rassurant pour les cinémas avec une réouverture prévue le 1er juillet prochain. "C’est une bonne nouvelle et on voit enfin le bout du tunnel, se réjouit Patrick Piret, le gérant du Cinés Wellington à Waterloo. Le problème jusqu’à présent, c’est qu’on était dans l’inconnu. On n’avait aucune date de reprise et c’est ça qui était le plus difficile à vivre."

Reste à présent à savoir dans quelles conditions cette réouverture va pouvoir se dérouler. "On attend les directives mais il y a des mesures faciles à prendre pour respecter les règles sanitaires. On peut condamner des sièges par exemple. On doit aussi savoir si on pourra vendre du pop-corn et des boissons. On peut facilement imaginer que le client porte un masque et une fois dans la salle, il le retire avant de le remettre quand il sort. Quoi qu’il en soit, c’est un soulagement pour nous", conclut Patrick Piret qui annonce également qu’il réserve quelques surprises avec de bons films et quelques rétrospectives.