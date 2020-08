Une initiative originale et écologique à mettre au crédit de trois jeunes Waterlootois.

Ces derniers temps, l’écologie est devenue un thème récurrent dans toutes les conversations. Et si pour le moment, le coronavirus, lui, a pris le dessus, ce n’est pas pour autant que les jeunes n’ont plus d’idées ou qu’ils ont peur de prendre des risques.

La preuve avec Arnaud, Michael et Benoît qui ont décidé de proposer des chaussettes confectionnées avec… du plastique recyclé ! "On est trois potes de longue date qui ont souvent eu des projets ensemble. Après une longue soirée, on s’est dit que monter un business était l’aventure que nous voulions tenter, explique Arnaud.