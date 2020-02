Les faits de coups et blessures ont eu lieu à la sortie d'un bar de Waterloo, le 21 avril 2019, pour une histoire de cigarettes refusées. Les deux victimes ont été frappées au point de souffrir de commotion cérébrale, elles se sont toutes deux retrouvées au sol et l'une d'elles a subi une incapacité de plus de quatre mois.

A l'audience, le prévenu avait affirmé n'avoir pas frappé mais s'être protégé parce que les jeunes filles le frappaient et un de ses amis a indiqué qu'il n'avait pas donné de coups. Le tribunal écarte ces déclarations, se basant sur les constatations médicales et celles réalisées par la police qui est intervenue sur place. Les victimes ont reçu des coups alors qu'elles avaient été mises au sol par le prévenu, l'une d'elle a subi une perforation du tympan, qui provoque des acouphènes, et garde des douleurs persistantes au genou droit en raison de la violence déployée par le prévenu.



Hamza M. était également poursuivi pour avoir menacé des policiers qui réalisaient une opération de contrôle en août dernier sur le plateau de la gare. "Si tu veux une émeute, il y peut y en avoir une", avait-il affirmé à un agent avant de s'adresser en arabe à plusieurs jeunes présents. Le prévenu, malgré son jeune âge, a déjà été condamné plusieurs fois en correctionnelle pour des faits de violence urbaine. Le jugement relève d'ailleurs dans son casier judiciaire trois peines de travail qui n'ont manifestement eu aucun effet. Sous bracelet électronique actuellement, il était présent lors du prononcé du jugement mercredi. "Quoi, deux ans et un mois pour ça ? ", s'est-il indigné avant de quitter la salle d'audience.