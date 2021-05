Entre la Drève du Garde et la Drève des Chasseurs, à Waterloo, plusieurs cas d’empoisonnements de chiens ont été relatés ces derniers jours. En effet, vendredi le docteur Belcour, vétérinaire dans la commune, a d’abord été appelé vendredi midi au domicile d’une Waterlootoise et de son lévrier. Celle-ci raconte qu’elle est allée promener son chien juste quelques heures avant. Une heure plus tard, le chien de 12 ans était décédé. Le vétérinaire a ensuite été appelé vendredi soir. «», explique le docteur Belcour. La dame est allée le soir même chez un autre vétérinaire et le chien est décédé.

A partir de ce moment-là, la thèse de la coincidence est écartée. La propriétaire du jeune chien est retournée dans le champ où elle avait été le promener. Elle y a découvert des carottes qui semblaient être empoisonnées. Une plainte a d’ailleurs été portée à la police. Le vétérinaire a prévenu Nicolas Bronchain, un garde forestier du triage de La Hulpe, qui ira regarder de ce côté des champs. « Il faudrait trouver le produit qui est sur les carottes pour connaitre le remède. Tant qu’on ne l’a pas, on ne sait pas trouver d’antidote », ajoute le docteur Belcour. Il reste à voir si le fermier a intentionnellement mis ce produit sur les carottes dans le but de tuer les chiens, où d’autres animaux. L’affaire n’est pas encore réglée.