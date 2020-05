Les masques sont vendus au prix coûtant au centre administratif.

Si la commune a glissé dans la boite aux lettres de les Brainois un masque réutilisable certifié le week-end dernier, elle s’était également engagée à installer des distributeurs permettant de se réapprovisionner. C’est désormais le cas: depuis mercredi, deux machines sont placées dans le hall d’entrée du Centre administratif, avenue du 21 juillet, et sont opérationnelles. Une troisième sera mise dans l’ancien hôtel de ville, désormais maison des assocations, lorsque celle-ci pourra rouvrir.

Deux types de masques sont proposés. Pour un billet de cinq glissé dans le distributeur - il fonctionne comme les distributeurs de friandise ou de boissons -, on peut obtenir soit une boite de cinq masques en tissus « standards », soit un kit composé d’un de ces masques standards et d’un masque « normé » commandé en France par la commune. Cette dernière a encore un petit stock d’environ 700 de ces protections répondant à la certification AFNOR, et elle va les écouler via les nouveaux distributeurs.

Lorsqu’on pourra à nouveau faire du sport de manière normale, il est probable qu’une des deux machines actuellement au Centre administratif soit déplacée au complexe sportif.

« L’idée est qu’à Braine-l’Alleud, les habitants n’aient pas d’angoisse à propos de l’approvisionnement en masques, résume le bourgmestre Vincent Scourneau. Nous les proposons à prix coûtant. Dans les jours à venir, nous comptons sur le sens civique de chacun pour ne pas vider les distributeurs. »