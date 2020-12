Les expositions "La Grande Guerre dans les grandes lignes" et "Clichés allemands en Wallonie" devaient à la base être ouvertes au public dès le 6 novembre. Suite à la deuxième vague du Coronavirus, le musée n’a pu rouvrir ses portes que le 1er décembre. Les expositions sont donc prolongées jusqu’au 18 avril 2021.

L’exposition "Clichés allemands en Wallonie" présente des photos réalisées par une équipe d’Allemands entre 1917 et 1918. On y voit des photographies des monuments belges les plus important de l’époque, et parfois encore d’aujourd’hui. La seconde exposition "La Grande Guerre dans les grandes lignes" rassemble les évènements qui se sont déroulés dans la Province du Brabant wallon, dont à Waterloo, de 1914 à 1918. Elle a été créée en partenariat avec la Province, dans un devoir de mémoire de la Grande Guerre. Elle retrace les grands évènement nationaux et internationaux de la guerre, mais également ceux qui ont touchés la commune de Waterloo et ses environs.

La visite du musée et de ses expositions sont uniquement disponibles sur rendez-vous en ligne ou par téléphone, et est organisée dans le respect des normes sanitaires.