Le nombre de ressortissants est passé de 528 à 249.

Il y a dix ans, Waterloo comptait encore 528 ressortissants britanniques. Ils formaient, derrière les Français et les Italiens, et juste devant les Suédois et les Américains, la troisième communauté waterlootoise. Par contre, depuis ce 1er janvier, ils ne sont plus que 249 à vivre dans la cité du Lion.

Effet Brexit ? Oui mais pas que comme l’explique Yves Vander Cruysen, l’échevin de la Population. “Ce 31 janvier 2020, ils étaient 121 à avoir déjà signé leur déclaration visant à recevoir la nationalité belge, 96 d’entre eux l’ayant déjà reçue.”

Les raisons de l’exode outre-Manche sont à voir ailleurs. Essentiellement dans l’évolution du fonctionnement des entreprises internationales, notamment en matière de gestion du personnel. “Jadis, celles-ci déplaçaient leurs cadres avec leur famille, mettant à disposition la maison pour l’expatrié et finançant même les études des enfants. Ce qui a eu pour effets, à Waterloo, de développer la présence d’écoles internationales, de quartiers résidentiels recherchés par les expatriés et même de commerces spécialisés dans la nourriture anglo-saxonne. Aujourd’hui, les entreprises ont changé de méthode. Leurs cadres viennent travailler du lundi au jeudi midi et s’en retournent rejoindre leurs familles pour des week-ends prolongés. Les coûts de l’expatriation sont moins élevés.”

Et la formule semble appréciée même si cela a mis à mal l’équilibre financier des écoles internationales et le niveau des locations dans les quartiers résidentiels des environs tout en développant un nouveau marché, celui des Appart-Hôtels.

Cette constatation ne touche pas que le marché des Britanniques. En dix ans, les Suédois sont passés de 478 à 185, les Américains de 460 à 201 et les Finlandais de 97 à 29. En revanche, les Français sont de plus en plus nombreux (de 1161 en 2010 à 1394 en 2020). Aujourd’hui, 5 492 étrangers vivent à Waterloo.