Brabant wallon, terre de gin. Après le Panda Gin waterlootois, c’est au tour de deux amis de longue date, Anthony Gossiaux et Arnaud Sartor – de la commune voisine de Braine-l’Alleud - de présenter leur tout nouveau breuvage, baptisé Enigma. Un gin brabançon wallon 100% bio, doux et subtil aux notes de Yuzu, Ginseng, Bergamote et Pin belge.