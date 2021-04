En 2017, l’entrepreneur brainois Serge Bassem faisait l’acquisition de la ferme Bon Air, à deux pas du champ de bataille de Waterloo. Cette ferme emblématique, située le long de la chaussée de Nivelles, entre Lillois et Braine-l’Alleud, abritait jusqu’en 2016 le service des Travaux mais suite au regroupement de tous les services communaux dans le parc de l’Alliance, ce vaste bâtiment du XIXe siècle et témoin de la bataille, était vide et la commune l’a mis en vente et en a finalement obtenu un peu plus d’un million d’euros.

Une belle affaire pour la commune de Braine-l’Alleud qui s’était ainsi libérée de ce site inutilisé. Le nouveau propriétaire des lieux, lui, se réjouissait d’y créer un espace de coworking et un incubateur d’entreprises sur ce site qui s’étend sur 3 000 m² plancher, doté d’un grand parking, d’une cour intérieure et d’un terrain de près d’un hectare.

