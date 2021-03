Deux bouts", c’est une boutique écoresponsable non alimentaire imaginée par deux papas durant le premier confinement. Matthieu Legros et Pierre De Crombrugghe se sont rencontrés devant l’école Sainte-Bernadette à Braine-l’Alleud il y a presque un an et ils ont commencé à échanger sur la création d’une boutique non food zéro déchet.

"On cherchait un nom qui puisse symboliser le côté durable et le côté inclusif de la personne en situation de handicap", explique Pierre. En effet, leur triple objectif est de rassembler l’inclusion, le zéro déchet et l’aspect coopératif. Matthieu a une formation d’agronome et d’éco-conseiller, et Pierre est un ancien directeur d’une institution dans le domaine du handicap. Ils ont tous les deux souhaité se reconvertir. Ils espèrent pouvoir ouvrir leur boutique en septembre prochain.

Leur but est de se diriger vers un magasin "en vrac" de produits non-alimentaires, mais que vont-ils proposer exactement ? "On veut y vendre des produits ‘do it yourself’, des gourdes, des lingettes réutilisables, mais aussi des objets déco à base de recyclage", explique Matthieu. Ils souhaitent également former des partenariats avec des produits fabriqués par des personnes handicapées. "Nous voulons mettre en lumière leur production", explique Pierre. Fin juin, les deux papas ont rencontré Braine-l’Alleud en Transition pour leur présenter leur projet qui a été très bien reçu. Ils ont ensuite décidé de sonder le marché et d’entamer une formation d’économie circulaire avec Creo, une ASBL qui soutient les projets d’entrepreneuriat durable.

Pour étudier le marché, ils ont mis en ligne un formulaire à destination des citoyens afin de connaître leurs besoins. Celui-ci a déjà récolté plus de 600 réponses et est toujours disponible. Il leur permettra de choisir le lieu idéal pour implanter leur boutique. Ils sont également dans l’optique de développer l’aspect coopératif en engageant des bénévoles. "Dans un deuxième temps, nous souhaitons aussi y mettre un bar qui proposera des produits locaux", expliquent-ils.